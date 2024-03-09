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Haberler Politika ‘Kadınlar daha adil bir dünyanın temelidir’

‘Kadınlar daha adil bir dünyanın temelidir’

HABER MERKEZİ
‘Kadınlar daha adil bir dünyanın temelidir’
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, değişime ve dönüşüme öncülük eden emektar tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Toprağa tohum, topluma umut eken, her alanda iz bırakan kadınlar, kalıcı ve sürdürülebilir barışın, daha adil bir dünyanın da temeli. Kadınların kararlılığıyla inşa ettiği her eserle, güçlü iradesiyle aştığı her engelle yarınlara güvenle bakıyoruz. Değişime ve dönüşüme öncülük eden emektar tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
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