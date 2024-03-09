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Haberler Politika Türkiye Yüzyılı’nda darbe anayasası olmaz

Türkiye Yüzyılı’nda darbe anayasası olmaz

HABER MERKEZİ
Türkiye Yüzyılı’nda darbe anayasası olmaz
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Kemalpaşa Adalet Sarayı temel atma törenine katıldı. Binayı kısa süre içerisinde tamamlamayı amaçladıklarını söyleyen Bakan Tunç, 8 Mart Dünya Kadınları Günü'nü de kutlayarak, kadınların elinin değdiği her yerde başarının geldiğini ifade etti. Türkiye'nin son 22 yılda her alanda olduğu gibi adalet konularıyla ilgili de önemli çalışmalara imza attığına dikkati çeken Tunç, Anayasa'da gerçekleştirilen ve sessiz devrim sayılan reformları yeterli görmelerinin mümkün olmadığını anlattı. Tunç sözlerini şöyle sürdürdü: "Darbe anayasasıyla Türkiye Yüzyılı'na başlamak istemiyoruz. O nedenle yeni, sivil, demokratik bir anayasanın, inşallah 28. Dönem parlamentomuzda bir uzlaşma sağlanarak gerçekleştirilmesini istiyoruz. Milletimize olan bir borcumuzdur bu. Anayasamızın darbeciler tarafından yazılmış olması bile yeter bir sebeptir. "
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