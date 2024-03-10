Başkan Erdoğan İzmir’de

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek 'İzmir Mitingi'ne tüm İzmirlileri davet etti. Bugün, saat 12.30'da Gündoğdu Meydanı'nda İzmirlilerin ve İzmir'e hizmet sevdasıyla yanıp tutuşanların buluşma günü olacağını söyleyen Bilal Saygılı, "Gerçek İzmir sevgisi ve İzmir için taş üstüne taş koymak için sabırsızlananların heyecanı, inanıyorum ki bugün tek yumruk, tek yürek olacak. Hemşerilerimizi; bu şehre varlığıyla güç veren, İzmir'i İzmir yapan herkesi bu büyük buluşmaya davet ediyoruz" dedi. Hedefe doğru kenetlenmenin zamanı geldiğini vurgulayan Saygılı, "Artık İzmir'in gerçek belediyecilikle kavuşma zamanı geldi. İstiyoruz ki; bunu hep birlikte haykıralım" ifadelerini kullandı.