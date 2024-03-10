Başkan seçilmeden yol sorununu çözdü

Muğla'da 2015 yılında yapımına başlanan ancak kamulaştırma davaları nedeniyle 1 yıl sonra durdurulan Ortakent-Yalıkavak yolundaki çalışmalar, Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun'un Bakanlık düzeyinde yaptığı görüşmeler neticesinde yeniden başladı. Daha seçilmeden Bodrum'a hizmet getirmeye başlayan Mehmet Tosun, "Yolun Değirmenlere kadar olan kısmı yaz sezonuna kadar tamamlanacak. Çalışma bittiğinde gözle görülür bir rahatlama olacak. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. Harita Mühendisi ve Trafik Planlama Uzmanı olan Mehmet Tosun, D-330 Karayolu ve kaza noktaları üzerine yüksek lisans tezi hazırladığını belirterek "Trafik benim işim, mesleğim ve uzmanlık alanım. 5 yıl içinde başta su ve trafik olmak üzere sorunların büyük bir bölümünü çözmüş, mutlu insanların yaşadığı bir Bodrum hayalimiz var" dedi.