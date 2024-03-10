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Haberler Politika Pekdemir’den ücretsiz eğitim projeleri

Pekdemir’den ücretsiz eğitim projeleri

SEBAHATTİN ALP
Pekdemir’den ücretsiz eğitim projeleri
AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, ilçedeki öğrencilere ücretsiz etüt merkezlerinin müjdesini verdi. Seçim çalışmaları kapsamında Pamukkale'yi adım adım dolaşmaya devam eden Pekdemir, eğitim projelerini anlattı. Sık sık eğitimin öneminden bahseden Pekdemir, özellikle öğrencilere hem psikolojik hem de ders açısından destek olacak ve takviye eğitim verecek etüt merkezlerinin çok önemli olduğunu belirtti. Pekdemir, "Pamukkale'de ücretsiz yabancı dil kursları ile birlikte farklı yaş gruplarına yönelik başta ingilizce kursları olmak üzere çok sayıda yabancı dil eğitimi verilecek. Buna ek olarak üniversite adayı gençlerin doğru tercih yapabilmelerine yardımcı olabilmek için ücretsiz eğitim gezileri düzenleneceğiz" diye konuştu.
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