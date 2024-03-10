Türkiye aleyhine çalışana geçit yok

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Muğla ziyaretinde Vali İdris Akbıyık ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, İsrail istihbaratı Mossad adına bilgi sızdıran her kim olursa olsun bunlara asla müsaade etmeyeceklerini söyledi. Bakan Tunç, "2021 yılından bu yana devam eden bir süreç var bu konuda. İsrail dış istihbaratının ülkemizde devletin askeri ve siyasal yararları ve casusluk suçlaması kapsamında başlatılan soruşturmalar var. Bu soruşturmalardan büyük bir kısmı davaya dönüştü. Son yapılan operasyonda 7 şüpheliden 6'sı hakkında tutuklama kararı verildi. Böylece bu konudaki tutuklama sayısı 63'e yükselmiş oldu. Ülkemizin aleyhine, ülkemizde çalışan casusluk yapan, askeri ve siyasal yararlarımız aleyhine buralarda faaliyet gösteren hiçbir sanığa, şüpheliye müsaade etmeyeceğiz" dedi.