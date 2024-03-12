Başkan adayı Çayır’dan Ramazan mesajı

CUMHUR İttifakı Bornova Belediye Başkan Adayı Cevdet Çayır, Ramazan ayının Türkiye ve İslam dünyası için birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği, toplumsal dayanışmanın en üst seviyeye çıktığı bir zaman dilimi olmasını dileyerek, bir mesaj yayımladı. Başkan Adayı Çayır, Ramazan'ın oruç, ibadet, yardımlaşma ve hoşgörü gibi değerleri ön plana çıkararak, toplumda birlik ve dayanışmanın güçlenmesine vesile olacağını ifade ederek, bu mübarek ayın huzur ve barışın yayılmasına, insanlık için daha iyi bir gelecek inşa edilmesine vesile olmasını temenni etti.