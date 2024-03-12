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Haberler Politika Başkan Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan görüşmede, Zerdari'yi cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

AA
Başkan Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'yi, cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zerdari'yle telefonda görüştü.

Zerdari'yi cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik eden Erdoğan, görüşmede, iki ülke ilişkilerinin her alanda gelişmesini beklediğini söyleyerek yeni dönemin Pakistan için hayırlara vesile olması temennisini dile getirdi.

Genel seçim sürecinde Pakistan'da gerçekleşen terör saldırılarını kınayan Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelede Pakistan'ın yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

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