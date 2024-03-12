“Daha büyük deve güreşi arenaları yapacağız”

CUMHUR İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Atça'da katılmış olduğu deve güreşinde yapacakları büyük arenalarda bu kültürü geleceğe taşıyacaklarını söyledi. 180 devenin güreştiği arenada nefesler tutulurken, Mustafa Savaş, Cumhur İttifakı Sultanhisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Özer ile birlikte vatandaşlara yağlık dağıttı. Daha sonra Savaş, düzenlenen yarışta güreşi kazanan deve sahibine kupasını verdi. Güreşseverlere daha büyük ve modern arenalar sözünü veren Savaş, "Önümüzdeki dönem sosyal donatısı bulunan daha büyük ve güzel arenalar yapacağız. Bölgemize özgü bu kültüre sahip çıkıp geleceğe taşıyacağız" dedi.