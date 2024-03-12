“Efendilik yapmaya değil hizmetkarlığa geliyoruz”

CUMHUR İttifakı'nın MHP'li Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, yerel seçimler öncesinde Cumhur İttifakı genel başkan yardımcıları ve teşkilatlarıyla toplantıda bir araya geldi. Kökten, hazırladıkları projelerle Fethiye'nin yıllardır bekleyen sorunlarını çözüme kavuşturacaklarını belirtti.

"SORUNLAR KRONİKLEŞTİ"

Fethiye'nin sorunlarının son yıllarda kronik hale geldiğini dile getiren Kökten, "Önümüzdeki 5 yıl boyunca bölgemize yatırımların gelmesi gerekiyor. Son oy sayılana kadar sandıklarımıza sahip çıkacağız ve zafere hep birlikte ulaşacağız. Makyaj ve yama değil insanlar hizmet bekliyor. Körfez kanayan yaramız. Biz bu körfezi temizleyeceğiz ve turizme kazandıracağız. Şehir merkezindeki esnafımız trafik ve otopark nedeniyle sıkıntılı. Katlı otoparkı Fethiye'ye inşallah kazandıracağız. Denizcilik sektörünün sorunlarını yakından biliyoruz. Bu anlamda da Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubemiz ile birlikte hareket edeceğiz" diye konuştu.

"ORTAK AKILLA ÇÖZECEĞİZ"

Problemleri ortak akıl ile çözeceklerini dile getiren Kökten, "Yeni sanayi sitesi projesini hayata geçireceğiz. Halkımıza efendilik değil hizmetkarlık yapmaya geliyoruz" diye konuştu. Yeni sanayi sitesi projesiyle ilgili de söylentilere cevap veren Kökten, "Biz sanayi esnafımız için yeni sanayi sitesi yapacağız. Yapacak olduğumuz sanayi sitemize gitmek isteyen esnaflarımız gidecek. Fethiye sanayi sitemizi zorla taşıyacağız diye bir şey yok. Bu tamamen söylentiden ibaret" diye konuştu. Fethiye'ye çok güzel hizmetlerin geleceğini kaydeden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ise, "Her ne kadar İstanbul'da yaşasam da benim için Fethiyeli olmak ve Fethiye için çalışmak büyük gurur. Muhammet kardeşimin Fethiye'yi, Cumhur İttifakı belediyeciliği ile buluşturacağına inanıyorum. Fethiye için vizyoner projeleri var. Fethiye'yi ülkemizin değil dünyanın incisi bir yer haline getirecek. Fethiye'mizin hak ettiği noktalara ulaşabilmesi için buranın şehri eminliğini Muhammet Kökten'e teslim etmemiz gerekir" şeklinde konuştu.