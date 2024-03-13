Aydın’da Ata tohumuna sahip çıkılıyor

Küresel ısınma, aşırı ilaç kullanımı, sonuçları konusunda kesin bilgi sahibi olunamayan sebze ve meyveler üzerinde genetik çalışmalar gibi birçok sebepten dolayı sağlıklı ve doğal gıdaya ulaşmak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Artan girdi maliyetlerinin de üreticiler üzerinde büyük baskı oluşturduğu günümüzde, binlerce yıldır bu topraklarda üretile gelen sebze ve meyvelerin önemi her geçen gün artıyor.

27 MİLYON FİDE DAĞITILDI

Ata Tohumları denildiğinde ilk akla gelen kurum olan Aydın Büyükşehir Belediyesi, 9 yıldır sürdürdüğü "Yerel Tohumları Koruma Projesi"yle atalarımızdan miras kalan ve kokusuyla aroması hiç unutulmayan sebze ve meyvelere sahip çıkıyor. Yenipazar'daki Yerel Tarım Ürünleri Çalışma Sahası'nda deneme üretimi yapılan bölgeye özgü sebze ve meyveler korunarak gelecek nesillere aktarılıyor. Bunu sağlamak için de bugüne kadar Ata Tohumundan elde edilen 27 milyon fide vatandaşlara dağıtıldı. Şimdiye kadar, vatandaşların tohumlarını sandıklarında sakladıkları Aydın'a özgü olup üretimleri yapılan 26 farklı sebze ve meyvenin 180 çeşidinin envanteri oluşturuldu. Bunların içerisinde 29'ar farklı çeşit domates ve biber ile 10 farklı çeşitte patlıcan, karpuz, kavun, fasulye, börülce, bamya, acur, hıyar, kabak ve daha birçok sebze ve meyve yer alıyor. Vatandaşların da sandıklarında sakladıkları tohumları bağışlayarak destek verdikleri projede koruma altına alınan ve artık sofralarda da yer bulan yerel lezzetlerin sayısı her geçen gün artıyor. Ata Tohumlarını korumayla ilgili Türkiye'de hayata geçirilen en büyük ve kapsamlı proje olan ve başarıyla uygulanan "Yerel Tohumları Koruma Projesi" başka yerel yönetimlere ve çeşitli kurumlara da ilham veriyor. Diğer taraftan belediyenin kültür merkezlerindeki kurslara katılan çocuklar, yerel tarım ürünlerinin önemini anlamaları için Büyükşehir Belediyesi'nin üretim alanlarında misafir ediliyor.