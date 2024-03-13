Bursalı: 31 Mart’ta Buca kazanacak

AK Parti Buca İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığı'nın ev sahipliğinde Ramazan ayının ilk günü gerçekleştirilen iftar programında, yüzlerce Bucalı ailesi ile birlikte oruçlarını açtı.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın yanı sıra Cumhur İttifakı Buca Belediye Başkan adayı Adnan Öztekin ve ailesi, AK Parti Buca İlçe Başkanı İbrahim Şengöz, partililer ve çok sayıda Bucalı katıldı.

"SEVGİ VE HUZUR İKLİMİ"

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Ramazan ayının ilk günü Bucalı hemşerileri ile iftar yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Ramazan birlik, beraberlik ve bereket ayı. Allah, çok şükür bize bu Ramazan'a da kavuşmayı nasip etti. İlk iftarımızı Buca Teşkilatımızla ve birlikte açmak istedim. İnşallah 31 Mart'ta sadece AK Parti ya da Cumhur İttifakı değil, Buca kazanacak" diye konuştu. Adnan Öztekin ise, "Bizleri hem oruç ibadetinde hem teravih namazlarında bir kez daha buluşturan Allah'a şükürler olsun. Ramazan ayı demek; hoşgörü demek, yardımlaşmak demek, sevgi ve huzur iklimini paylaşmak demektir. Gönül sofralarında buluşacağımız, dertleşeceğimiz, manevi duygularda buluşacağımız Ramazan'ın ilk günü hep birlikte Bucalı kardeşlerimizle, bizlere destek olan çok büyük bir aile ile birlikte iftarımızı yapma fırsatı bulduk. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum ve Ramazan ayı sonuna kadar herkesi buradaki iftar programına davet ediyorum" dedi.