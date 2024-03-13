  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika Mustafa Savaş: Aydın ticaretin merkezi olacak

Mustafa Savaş: Aydın ticaretin merkezi olacak

İHSAN KARATAŞ
Mustafa Savaş: Aydın ticaretin merkezi olacak
Seçim çalışmalarına aralıksız devam ettiren Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Efeler Fuar ve Kongre Merkezi'nin projesini açıkladı. Ticaretin kalbinin Aydın'da atacağını belirten Savaş, "Fuar ve kongre merkezi alanı içerisinde botanik park, lunapark, akvaryum, otel ve otopark alanının yer alacak. Tarım, sanayi, ticaret fuarları, büyüleyici atmosferiyle kentimizi adeta bir cazibe merkezine dönüştüreceğiz. Yerli ve uluslararası iş insanlarını bir araya getirerek ticaret hacmimizi artıracak ve Aydın'ın ekonomisine yeni bir soluk getireceğiz" diye konuştu.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA