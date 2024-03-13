Mustafa Savaş: Aydın ticaretin merkezi olacak

Seçim çalışmalarına aralıksız devam ettiren Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Efeler Fuar ve Kongre Merkezi'nin projesini açıkladı. Ticaretin kalbinin Aydın'da atacağını belirten Savaş, "Fuar ve kongre merkezi alanı içerisinde botanik park, lunapark, akvaryum, otel ve otopark alanının yer alacak. Tarım, sanayi, ticaret fuarları, büyüleyici atmosferiyle kentimizi adeta bir cazibe merkezine dönüştüreceğiz. Yerli ve uluslararası iş insanlarını bir araya getirerek ticaret hacmimizi artıracak ve Aydın'ın ekonomisine yeni bir soluk getireceğiz" diye konuştu.