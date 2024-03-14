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Haberler Politika Cumhur İttifakı iftarda buluştu

Cumhur İttifakı iftarda buluştu

İHSAN KARATAŞ
Cumhur İttifakı iftarda buluştu
Aydın'da seçim çalışmalarına devam eden Cumhur İttifakı üyeleri, düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Efeler'de düzenlenen iftara AK Parti ve MHP Teşkilatları katıldı. İftarda konuşan Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan, seçim startının verildiği ilk günden beri gecesin gündüzüne katarak çalışan bütün teşkilata teşekkür etti. 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde mühürlerini vuracaklarını kaydeden Pehlivan, el ele vererek tarih yazacaklarını söyledi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ise "Bütün teşkilat elini değil vücudunu taşın altına koymuş vaziyette. Hepimiz büyük bir aileyiz" dedi.
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