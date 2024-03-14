Saygılı’dan Özel’e gönderme

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir'e gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmalarını hedef aldı. Özel'in Atatürk, Cumhuriyet ve yaşam biçimine müdahale vurgularını; CHP'nin bildik temcit pilavı faslı olduğunu söyledi. Saygılı, "Özel, Ankara'dan İzmir'e özel yol yaptı sanki. Manisa'yı almış da iş İzmir'e kalmış gibi. Ama İzmir önemli. Çünkü, burada kırdıkları potları biliyorlar. Mevcut başkanlarını ezip geçerken gözlerini kırpmadılar, adaylarını savunacakları bir tutar dalları yok. Hal böyle olunca, Sayın Özel de İzmirlilerin önüne temcit pilavı koymaya gelmiş. İzmir'de bir korku tüneli oluşturur da oradan çıkar mıyız telaşında oldukları belli. Dama taşı gibi oradan oraya savruluyor. Bir gerçek var ki, İzmirli artık bu pilavı yemekten usandı"dedi.

"GİRDABIN İÇİNDELER"

Özel'in tamamen göstermelik bir programla İzmir'e geldiğini söyleyen ve böyle bir zamanda günlerce burada kalmasının manidar olduğunu belirten Başkan Saygılı, "Bir tek deprem konutu yapmayıp, bizim inşa edip, depremzedelerimize teslim ettiğimiz binaların karşına yaptıkları deprem anıtı önünde saygı duruşunda bulundular. Pek çok zaman görüşlerini dahi almadıkları iş dünyasını tavaf ettiler. Bayatlamış nakaratlara sığınır hale düştüler. Ama yine karpuz gibi ikiye bölünmekten kurtulamadılar. Kazanları kaynaya kaynaya taştı. Verdikleri fotoğrafta tamamen bir girdabın içindeler ve bunu kendileri oluşturdu" ifadelerini kullandı.