Tire’ye hizmet yağacak

İzmir Tire'de, yerel seçimlere sayılı günler kala Cumhur İttifakı Tire belediye başkan adayı MHP'li Arif Demirkan vites yükseltti. Demirkan, "Tire'ye mega projelerle geliyoruz" dedi. Kısa, orta ve uzun vadeli projelerle seçimlerden sonra ilçeye hizmet yağacağının altını çizen Demirkan, "Diğer partiler havanda su dövüyor. Hiçbirinin elle tutulur, ciddiye alınacak projesi yok. Bu gerçek hizmete susamış vatandaşımızın dikkatinden kaçmıyor" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine, "Tire'yi al, dile benden ne dilersen' dediğini hatırlatan Demirkan, "İlçemiz uzun bir ardan sonra hizmet odaklı belediyecilik ile tekrar tanışıp, yeniden küllerinden doğacak. Tireli hemşerilerimizden 5 yıllığına yetki istiyoruz. Devletimizin gücüyle ilçemize güzel yatırımlar kazandıracağız" diye konuştu.