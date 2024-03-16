‘Çocuklar ve gençler için bilim merkezi kurulacak’

CUMHUR İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, çocuklar ve gençler için yapacağı "Efeler Bilim ve Teknoloji Merkezi" projesi ile Aydın'da TEKNOFEST gençliği yetiştireceklerini söyledi. Seçimler yaklaşırken temposunu arttıran Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Partili Mustafa Savaş, yeni bir projesini daha açıkladı.

MUCİTLER YETİŞECEK

Çocuklar ve gençler için Efeler Bilim ve Teknoloji Merkezi yapacaklarını ifade eden Savaş, kapsamlı ve modern bir proje ile hemşerilerinin karşısına çıktı. Gençlerin her şeyin en güzelini hak ettiğini belirten Savaş, kuracakları bu merkezde Aydın'dan TEKNOFEST'e genç mucitler yetiştireceklerini söyledi. Savaş, Aydın'ı bilim üssü yapmak istediklerini belirtti. Ülkeyi yarınlara güçlü bir şekilde taşıyacak olan TEKNOFEST kuşağı her şeyin en iyisine layık olduğunu belirten Savaş, bu bilim merkezinde TEKNOFEST'in gençlerini geleceğin dünyasına hazırlanacağını ve bilim yolculuğunda onların yanında yer alacaklarını söyledi.