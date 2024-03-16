Pehlivan: 7’den 77’ye herkesi düşünüyoruz

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan kırsal mahalle ziyaretleri sırasında vatandaşların sevgi seliyle karşılanıyor. Bir hafta içerisinde Yanık, Doğa, Belen, Haykıran, Karaorman, Çaltı, Alaniçi, Yahşelli, Çavuş, Musa ve Kesik köylerini ziyaret ederek halkla buluşan Pehlivan, Maltepeli hemşehrileriyle iftar sofrasında bir araya geldi. "Hiçbir gencimiz işsizlik sorunu yaşamayacak" diyen Pehlivan, serbest bölge ve sahil projesinin tamamlanmasıyla birlikte Maltepe'nin hem sanayi hem de turizm gelirlerinden faydalanacağını belirterek "Geleceğe dair hazırladığımız projelerimizde 7'den 77'ye herkesi düşündük. Menemen'de yaşamak ayrıcalık olacak dedik, Menemen'i İzmir'de değil Türkiye'de konuşulan kent yaptık. Yeni projelerimizle daha da ileriye gideceğiz" dedi. Mart ayı başından bu yana Türkiye'nin en büyük tematik çocuk köyü, öz kaynaklarla yapımı tamamlanan 460 metrelik battı çıktıya sahip 100. Yıl Köprülü Kavşağı, bölgenin en büyüklerinden olan fitness center gibi dev açılışlara imza atan Pehlivan, bir yandan da mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.