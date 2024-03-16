Pehlivan: Efeler hak ettiği hizmeti bizimle alacak

Aydın'da Efeler Belediye Başkan adayı MHP'li Burak Pehlivan, Efeler hak ettiği hizmeti Cumhur İttifakı ile alacağını söyledi.

'SORUNLARI BİLİYORUZ'

Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren ve Efeler halkının tam desteğini alan Pehlivan, son olarak Osman Yozgatlı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların büyük bir teveccüh gösterdiği Pehlivan, Efeler'e hizmet sözü verdi. Efeler için projelerinin hazır olduğunu dile getiren Pehlivan, "Bizim amacımız Efeler'e hizmet etmek. Bu hedefimiz doğrultusunda göreve talibimiz. Efeler halkının sorun ve taleplerini yakından biliyoruz. Bu sorunları çözeceğiz ve talepleri yerine getireceğiz. Vatandaşlarımızın desteğiyle 31 Mart'ta seçildiğimizde Efeler'i hak ettiği noktaya taşımak için büyük bir gayretle çalışacağız. Efeler halkı, hak ettiği hizmeti bizimle alacak. Bizim sevdamız Efeler" dedi.