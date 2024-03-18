AK Parti Çiğli’de dostluk ve kardeşlik buluşması

Türkiye Azerbaycan Doğu Türkistan Dostluk Derneği Genel Başkanı Dinçer Ertaş, Cumhur İttifakı Çiğli Belediye Başkan Adayı Murat Gökçekaya'ya destek ziyaretinde bulundu. AK Parti Çiğli İlçe Başkanlığı'nda gerçekleşen ziyarette Ertaş'a dernek yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Ege Bölge Başkanı Sibel Ezirkan da eşlik etti. Ertaş, "Çiğli Belediye Başkanı olarak görmek istediğimiz Murat Gökçekaya'ya önümüzdeki seçimler için amasız, fakatsız, şartsız desteğimizi açıkladık. AK Parti Çiğli İlçe Başkanlığına da kıymetli misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyoruz" dedi.