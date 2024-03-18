“CHP, DEM’le gizli saklı işbirliği halinde”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Konya'da coşkulu bir kalabalığa hitaben konuştu. "Ülkemizi 2023 hedeflerine Konya ile birlikte taşıdık. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nın inşasını da Konya ile birlikte kuracağız" diyen Başkan Erdoğan, "Konya, partimizi kurma yolculuğumuzdan beri her aşamada yanımızda oldu. Şu an burada 110 bin kişi var. Sizler asıl meselenin sadece seçim, sandık değil, kutlu bir davanın sancağını yüceltmek olduğunu dünyaya gösterdiniz. Konya'nın 31 Mart'ta da vereceği oyla tarih yazacağını, sancağı da en yükseğe çekeceğine inanıyorum" dedi.

'KUKLA ADAYLARI VAR'

6'lı masanın akıbetiyle ilgili de konuşan Başkan Erdoğan, "Partimizden ayrılıp ondan sonra altılı masaya ne oldular? Misafir oldular. Şimdi ne alemdeler? Şu anda parlamento da bile yerleri yok. Hepsinin sonu hüsran oldu. Sadece sandıkta değil, milletin gönlünde de kaybettiler. CHP, yine DEM'le gizli saklı bir iş birliği halinde. Bunu da milletin gözünden kaçırmak için her gün lügatten yeni bir ittifak buluyorlar. Sözde kent uzlaşması adı altında şehirleri, ilçeleri, belediye meclislerini paylaşıyorlar. DEM yönetimi, dışarıdan aldığı emirlere göre hareket ediyor, en çok oyu aldığı yerlerde bile örgütün emrinden çıkmayacak kukla isimleri aday gösteriyor, yani nereden, Kandil'den. CHP yönetimi yıllardır laiklik, Atatürkçülük, irtica gibi kavramların istismarıyla varlıklarını sürdürmeye alışmışlar. Memleketin hayrına hiçbir fikir üretemeyen, eylem ortaya koyamayanların durumuna gönlümüz razı gelmiyor" diye konuştu.

'İŞLERİ DE ŞAİBELİ'

Akıbetlerinin silinip gitmek olacağını ifade eden Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Sırf AK Parti husumetiyle, Erdoğan husumetiyle ve AK Parti oylarına gözlerini dikerek siyaset yaptıklarını sananları anlamakta zorlanıyoruz. Sırtını sadece konjonktüre dayamaktan başka sermayesi olmayanların akıbeti, yeni bir konjonktürle silinip gitmektir. Bir davası, vizyonu, programı olanlar siyasette de gönüllerde de kalıcı olurlar. CHP'nin adı her türlü şaibeli işle anılıyor. Şimdi bu ara ne yapıyorlar? Demet demet dolarları topluyorlar. Avroları topluyorlar. Ve paylaşıyorlar. Şunların haline bak ya. Bunlara bu ülke teslim edilir mi?"

BAŞKAN ERDOĞAN BUGÜN ÇANAKKALE'DE

Başkan Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümüne katılmak üzere bugün Çanakkale'de olacak. Program saat 13:00'da Şehitler Abidesi'ne Başkan Erdoğan'ın çelenk koymasıyla başlayacak. Etkinlikler, 'Şan, Şeref, Tarih Bizim, Bizim Çanakkale' temasıyla gerçekleştirilecek. Etkinlikler kapsamında Deniz Kuvvetleri yüzer unsurları ile Çanakkale Boğazı'nda geçit töreni gerçekleştirecek. SOLOTÜRK gösteri uçuşu yapacak. Törende Çanakkale-Ankara 27. Zafer Koşusu kapsamında her şehrin atletlerinin kendi il sınırında taşıyacağı emanetler, Başkan Erdoğan'a sunulacak.