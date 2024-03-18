“Gençleri ayrıştırarak seçimi kazanma ümidi taşıyorlar”

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ın "Türkiye Gençlik Vakfı İzmir'e giremeyecek" sözlerine sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Saygılı, "Bütün çocuklar bizim. Bütün gençler geleceğimiz. CHP zihniyeti; yıllarca yaptığını şimdi seçim sathı mailinde yine yapıyor. Yine değer ve inançlar üstünden gençlerimizi kutuplaştırmaya çalışıyor. Görülmektedir ki projelerini anlatmak yerine; insanları, gençleri ayrıştırarak, birbirine kırdırarak seçimi kazanmak ümidi taşır hale gelmişlerdir" ifadelerini kullandı.