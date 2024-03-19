AK Belediyecilik bayrağı yeniden dalgalanacak

AK Parti Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Galip Atar tarafından Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen Kemalpaşa merkezde düzenlenen gönül sofrası iftar programına yaklaşık olarak 4 bin kişi katıldı. AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Kemalpaşa'da yeniden AK Belediyecilik bayrağının dalgalanacağını belirtti.

"YAPTIK YİNE YAPARIZ"

Yaşar Kırkpınar, Kemalpaşa'ya yeniden hizmet etmek ve Kemalpaşa'ya hak ettiği hizmetleri kavuşturmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Kırkpınar, "AK Parti olarak geçmiş dönemlerde ilçemize eşi benzeri olmayan hizmetler yaptık. Biz yaptık yine yaparız. Milletimiz bize güveniyor. Bugün burada bunu bir kere daha müşahade ettik. Kemalpaşa'nın bir 5 yılının daha kaybolmaması için sizlerin vereceği destekle Galip başkanımızla birlikte ilçemize çok daha iyi hizmetler yapacağız. Sizler bizim hizmetlerimizin en büyük şahidisiniz. Sizlerin desteği ile bundan önce yaptıklarımızın çok daha fazlasını yapacağız. Gösterdiğiniz bu ilgi verdiğiniz bu destek bizim için çok önemli. İnşallah 31 Marttan sonra Kemalpaşa'ya gerçek belediyecilik anlayışı ile hizmet etmeye devam edeceğiz. Kemalpaşalılar yaptığımız hizmetleri çok iyi biliyor ve bizim yaptığımız hizmetlerin bakımını dahi yapamayan bu anlayışa bir daha fırsat vermemek için AK Partiye teveccüh gösteriyor" ifadelerini kullandı.