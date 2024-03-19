“Emekliye aylık 5 bin TL desteğin altyapısı hazır”

CUMHUR İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, 2021 Tüm Emekliler Sendikası Aydın Şubesi'ni ziyaret etti. Aydın Şube Başkanı Mehmet Tosun ve Genel Sekreter Erdal Demir, Savaş'ı karşıladı. Her zaman emeklilerin yanında olduğunu belirten Savaş, "Göreve geldiğimizde her ay emeklilerimiz 5 bin lira destek vereceğiz" dedi.

MEMNUNİYET UYANDIRDI

Emeklilerin sorunlarını sendika yetkilileri ile görüşen Savaş, "Aydın'da yaklaşık 280 bin emeklimiz var. Önümüzdeki dönem seçildiğimizde, bu emekli vatandaşlarımıza yönelik yapacağımız 5 bin lira destek hizmetini açıkladık. Kamuoyunda büyük bir yankı uyandırdı. Ses getirdi ve memnuniyet uyandırdı. Tabi biz bu müjdeyi verirken bunun hesabını kitabını yaptık. Şimdiye kadar açıkladığımız tüm projeler ayakları yere basan projeler. Uzman arkadaşlarımız tarafından alt yapısı oluşturulmuş, bizler tarafından tartışılmış ve şehrimizde yaşayan diğer Sivil Toplum Kuruluşu paydaşların fikri alınarak oluşturduğumuz projeler" dedi.

SOSYAL KONUT PROJESİ

Savaş konuşmasının devamında, "Biz bu bütçenin yüzlerce kat büyüğünü geçmişte yönettik. Emeklilerimize bu desteği vereceğiz. Ayrıca hemşerilerimizin kira öder gibi ev sahibi olabileceği sosyal konut projemiz var. 10 bin konut olarak açıklamıştık ama gelen talepler üzerine bunu 20 bine çıkardık. 2+1. 3+1 konutlar olacak. Önümüzdeki günlerde bu konutların taksitleri ne kadar olacağını da açıklayacağız" diye konuştu.