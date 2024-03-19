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Haberler Politika Uğur Demirezen: Güçlü bir Bayındır için el ele

Uğur Demirezen: Güçlü bir Bayındır için el ele

NADİR UYSAL
Uğur Demirezen: Güçlü bir Bayındır için el ele
CUMHUR İttifakı Bayındır Belediye Başkan Adayı Uğur Demirezen, "Çevre ilçelerle rekabet edecek büyük ve güçlü bir Bayındır için Bayındır sevdalılarıyla el ele vereceğiz" dedi. Seçim çalışmalarını Bayındır'ın kent merkezi ve kırsal mahallerinde belirledikleri takvim çerçevesinde sürdürdüklerini kaydeden 'Sarı Çocuk' lakaplı Demirezen, "Gittiğimiz her yerde büyük bir coşku ve sevgi seliyle karşılaşıyoruz. Mitinglerimiz adeta demokrasi bayramı şeklinde geçiyor. Halkımız bizlere büyük bir teveccüh gösteriyor" şeklinde konuştu. Cumhur İttifakı bileşenleri olarak geçen beş yıllık hizmet sürelerinde de uyum içinde çalıştıklarının altını çizen Demirezen, "Vatandaşımızı dinleyerek, ihtiyaçlarını belirliyoruz. CHP, içi boş projelerle ilçeye katkı sağlayamaz" dedi.
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