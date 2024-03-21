Çalışan anne babalara nefes aldıracak proje

AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Mehmet Sadık Tunç seçim çalışmalarına devam ediyor.

KREŞLER KURULACAK

Gerçekleştirdiği ziyaretlerde anne ve babalara müjdeler veren Tunç, "Çocuklara ve gençlere yönelik birçok proje geliştirdik. Belediye himayesinde kreşler kuruyoruz. Çocuklarımıza kaliteli eğitim ortamları sunacağız. Ücretsiz lunapark alanlarında da eğlenceli ve güvenli oyun alanları yaratacağız" dedi. Karabağlar'da eğitim alanında önemli adımlar atmaya hazırlandıklarını vurgulayan Tunç işe ilçenin farklı mahallelerinde kuracakları kreşlerle başlayacaklarını söyledi. Yüksek kalitede eğitim ve bakım hizmeti sunmak amacıyla, yeni kreşlerin kurulması için projelerinin hazır olduğunu belirterek, "Yeni kreşler, ilçemizdeki çocuklara daha iyi bir eğitim ortamı sunmayı hedeflemektedir. Modern ve güvenli tesislerde, çocuklarımızın sağlıklı gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyoruz" dedi.