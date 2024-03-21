Hemşerilerimizi ayırt etmedik

Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Mehmet Çerçi, AK Parti Manisa Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Murat Baybatur'un düzenlediği iftar yemeğine katıldı, "Kendimizi anlatmaya gerek yok. 10 yıldır yeni kurulan bir ilçeye hizmet ediyoruz" dedi. Çerçi, "Rutin belediyecilik hizmetlerimizi önceledik. Sonra şehre değer katacak önemli mimari eserleri şehrimize kazandırdık. Pek çok kültürel eserler de yaptık. Bunlar insanımıza dokunan hizmetler. Bir de bu inançlı milletimizin değerlerine hizmet edecek pek çok eseri de cami ve taziye evi gibi önemsedik ve hizmete aldık. İnsanımızın gönlüne dokunan hizmetlerimizi, gençlik, sağlık ve sosyal yardım projelerimizi hayata geçirdik. İlçemizdeki hiçbir hemşehrimizi ayırt etmedik. Biz biriz, beraberiz. Birlikte Yunusemreyiz" ifadelerini kullandı.