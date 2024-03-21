Menemen’e iki yarı olimpik havuz

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, ilçenin uzun yıllardır hayali haline gelen bir projenin daha kurdelesini kesti. İçinde biri kapalı olmak üzere iki adet yarı olimpik yüzme havuzu da bulunan Asarlık Sosyal Tesisi, Menemen protokolü ve binlerce vatandaşın katıldığı coşkulu bir törenle açıldı. Pehlivan, "Bugün bir rüya, Asarlık'ta gerçek oldu. Menemen'in her bir mahallesine, geleceğine, gelişmesine, istihdamına hizmet etmek benim için onurdur" dedi.

MİTİNG GİBİ AÇILIŞ

Menemen Belediyesinin açılış yağmuru, dev projelerin hayata geçirilmesiyle devam ediyor. 2 bin metrekarelik kapalı alanıyla bölgenin en modern ve en büyüklerinden biri olan fitness salonu, tamamı Menemen Belediyesinin öz kaynaklarıyla 120 gün içerisinde yapılan battı çıktıyı da içeren 100. Yıl Köprülü Kavşağı, 10 bin metrekare alanıyla Türkiye'nin en büyük tematik çocuk köyü, 8 ve 12. sınıfların sınav hazırlığı eğitimi aldığı MEBGEM'in Ulukent'te açılan üçüncü şubesinin ardından açılış için sıra Asarlık'taydı. 15 bin 200 metrekare alanda kurulan Asarlık Sosyal Tesisi törenle açıldı. Menemenlilerin yoğun ilgi gösterdiği dev açılış miting havasında geçti.