Cumhur İttifakı Bayraklı Belediye Başkan Adayı Bilal Kırkpınar ve meclis üyesi adayları Alevi Kültür Dernekleri Yamanlar Şubesini ziyaret etti.

'NASİP OLMASIN'

Şube Başkanı Hüseyin Görer, ilçenin yanı sıra Alevilerin sorunlarını anlatarak, mevcut belediye Başkanı Serdar Sandal'a yönelik eleştirilerde bulundu. Başkan Görer, Cemevlerinin, Alevi kurumlarına verilmediğini belediyeler tarafından işletildiğini kaydederek, "Seçilirseniz Cemevlerinin mülkü sizde kalsın ancak hangi saatte açıp, kapatacağımıza, biz karar verelim" dedi.

Toplamda 60 projeyi hayata geçirmeyi beklediğini ifade eden Kırkpınar, "Nisan itibarıyla bizi arayanlar ya bir sokakta ya otobüs durağında bulacaklar. Projelerimizi yerinde takip edeceğim. Zaten vatandaşla teması keseceksem Allah bana bu görevi nasip etmesin. Açık ve net söylüyorum. Vatandaşla belediye başkanı arasında protokol olmamalı, olursa vatandaş kendini anlatamaz" dedi.