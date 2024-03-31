Klavye delikanlılarına ‘Kasırga kalkanı’

Yerel seçimlerde haberleşme altyapısının kesintisiz olarak sürmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bağlı Ulusal Siber Olaylara Müdahale (USOM) ekipleri gün boyu teyakkuzda olacak.

ANLIK ÇALIŞMA OLACAK

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Kasırga siber tehdit bertaraf altyapısı seçim günü kötü niyetli hackerlara karşı sistemi koruyacağı gibi sosyal medya platformları da yetkililerin merceğinde olacak. Seçim gecesi haber sitelerinde ve özellikle sosyal medyada manipülasyon yapmaya yönelik yalan haber ve bilgi yayanların tespit edilmesi çalışmaları anlık yapılacak. Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da, "TikTok, YouTube, Meta ve X (Twitter) yetkilileriyle görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Sosyal medya şirketleri seçim mevzuatı ve YSK kararlarına uyumlarının en etkin şekilde sağlanabilmesi için 7/24 çalışıyoruz" dedi. Provokasyonlara sebep olan 'klavye delikanlılarının anlık tespit edileceği, USOM uzmanlarının teyakkuzda olacağı ve sosyal medya haberleşmesi kesintisiz süreceği de belirtildi.