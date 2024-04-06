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Haberler Politika Cemil Tugay mazbatasını aldı

Cemil Tugay mazbatasını aldı

HABER MERKEZİ
Cemil Tugay mazbatasını aldı
CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Cemil Tugay, mazbatasını aldı. Tugay'a mazbatası, İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Konferans Salonu'nda İl Seçim Kurulu'nda görevli hakim ve heyeti tarafından verildi. Mazbatanın kendisi için çok değerli ve anlamlı olduğunu belirten Tugay, "Bu başarının arkasında milyonlarca İzmirlinin oyu var. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bundan sonrası bizim için çalışmak olacak. Öğlen saatlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesinin hizmet binasında devir teslim töreni yapılacak. Tüm İzmirimize hayırlı olsun diyorum. Güzel bir 5 yıl olsun, güzel bir başlangıç olsun" diye konuştu. Tugay, konuşmasının ardından partilileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Törene CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da katıldı.
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