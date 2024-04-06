Çiftçioğlu, Karşıyaka’da oy oranlarını artırdı

Yerel seçim sürecinde CHP'nin kalesi olarak nitelendirilen Karşıyaka'da pozitif kampanyası ve sosyal medya hesaplarından yayınladığı videolarla adından söz ettiren AK Parti adayı İsmail Çiftçioğlu, 2019 seçimine göre metropolde oyunu artıran tek başkan olarak dikkat çekti. İzmir'de Cumhur ittifakı 2019 yerel seçimine göre metropolde oy kaybı yaşadı. Partinin oyunu artırdığı tek ilçe Karşıyaka oldu. AK Parti'nin birçok kademesinde görev alan Karşıyaka Belediye Başkan adayı İsmail Çiftçioğlu, pozitif bir kampanya yürüttü. Paylaştığı videolarla ses getiren CHP'lilerin bile, "Keşke bizim partinin adayı sen olsaydın" dediği Çiftçioğlu, oy oranını da sayısını da artırmayı başardı.