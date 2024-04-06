Ege’de 1 milyon 500 bin seçmen sandığa gitmedi

Türkiye'de 61 milyon 430 bin 934 seçmenin yaklaşık 14 milyonu sandık başına gitmezken, Ege Bölgesi'nde 7 milyon 588 bin 544 seçmenden 6 milyon 144 bin 912 seçmen sandık başına giderek oyunu kullandı. Ege'de 1 milyon 443 bin 632 seçmen sandığa gitmedi. Bu rakamlara göre Ege Bölgesi'nde 2024 Mahalli İdareler seçimlerine katılım yüzde 81 olurken, katılım son iki genel seçimin de gerisinde kaldı. Uzmanlar, sandığa gitmeyenlerin önemli bir kısmının partisine küsen ya da hiçbir siyasi partinin adayını beğenmeyen seçmenler olduğunu belirtti. 2019 Mahalli İdareler seçimlerinde, Ege Bölgesi'nde 7 milyon 537 bin 450 seçmenden 6 milyon 335 bin 577'si sandık başına gitmiş, katılım oranı ise yüzde 85,9 olmuştu. 31 Mart seçimlerinde katılım oranı yaklaşık 6 puan gerileyerek yüzde 81 oldu. İzmir'de seçimlere katılım son 20 yılın en düşük oranı oldu. 3 milyon 459 bin 970 seçmen için 10 bin 697 sandık kuruldu. 2 milyon 734 bin 107 seçmen sandık başına giderken, 725 bin 863 seçmen oyunu kullanmadı ve oy kullanma oranı yüzde 79'da kaldı.

MUĞLA'DA YÜZDE 81,4

Ege Bölgesi'nin büyükşehirlerinden biri olan Aydın'da oy kullanım oranı ise yüzde 80,8 oldu. İl Seçim Kurulu tarafından açıklanan verilere göre 882 bin 739 olan seçmenlerin 712 bin 527'si oy kullanırken, 169 bin 852'si ise oy kullanmadı. Bu rakamlara göre seçmeninin yüzde 20'si sandığa gitmedi. Turizmin gözbebeği olan ve büyükşehir statüsündeki Muğla'da ise katılım oranı yüzde 81,4 oldu, en fazla katılım olan iller arasında yerini aldı. 814 bin 986 seçmenden, 663 bin 292 kişi sandığa giderek oyunu kullandı. 151 bin 694 seçmen ise sandığa gitmedi.

MANİSA'DA YÜZDE 85

Yine bir diğer büyükşehir Manisa, yüzde 85 ile en fazla katılım olan iller arasında yerini aldı. 1 milyon 113 bin 141 seçmenin 645 bin 805'i sandıkta oyunu kullandı. 167 bin 336 seçmen sandığa gitmeyi tercih etmedi. Tekstil kenti olan Ege'nin büyükşehirlerinden Denizli'de 800 bin 548 seçmen için 2 bin 633 sandık kuruldu. Ancak kurulan bu sandıklarda 668 bin 48 kişi oyunu kullanırken, katılım oranı yüzde 83,4 oldu. Uşak'ta katılım oranı yüzde 81,4, Afyonkarahisar'da yüzde 82,1 olurken, Kütahya'da ise bu oran yüzde 80,6'da kaldı.