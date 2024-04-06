MİT’ten İsrailli casuslara darbe

Milli İstihbarat Teşkilatı, İsrail'in istihbarat birimi MOSSAD'a çalışan bir şebekeyi daha çökertti. Özel dedektif Ahmet Ersin Tumlucalı ve eşinin 2011 ile 2020 yılları arasında MOSSAD ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

9 YIL MOSSAD'A ÇALIŞMIŞ

MİT'in yaptığı çalışma sonrasında Tumlucalı çifti ile birlikte 9 kişiden oluşan casus çetesi çökertildi. Tumlucalı'nın Jorg Neubach ve Gavin Alto maske isimlerini kullanan MOSSAD ajanları ile Avusturya-Viyana, İsviçre-Zürih, Almanya Münih-Frankfurt ve Berlin'de yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İletişimini gizli haberleşme yöntemleri ile sürdüren Tumlucalı'nın, Avusturya, İsviçre ve Almanya'da yaptığı görüşmeler sırasında da para aldığı ortaya çıktı. Türkiye, Gürcistan, Almanya ve Orta Doğu ülkelerinde araştırma, keşif ve takip faaliyetlerinde bulunan Tumlucalı'nın Orta Doğu ülkelerinden ticari taksi, kamyon ve TIR'lara ait resmi belgeler temin ettiği belirlendi. Tumlucalı, kendisi ile temas kuran ve Avusturya'da yaşadığını belirten MOSSAD ajanı Jorg Neubach'ın Almanca bilmemesi üzerine ilk aşamada durumdan şüphelendiği ve Jorg Neubach'a MOSSAD ajanı olup olmadığını sorduğu, Jorg Neubach'ın ise bu soruyu gülerek geçiştirip cevap vermediği belirtildi. Tumlucalı'nın kurduğu 9 kişilik şebeke gözaltına alındı. Şebeke üyeleri iddiaları kabul ederken, Ahmet Ersin Tumlucalı ile eşinin tutuklandığı, diğer zanlıların sorgusunun ise devam ettiği öğrenildi.