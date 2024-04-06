Sözde sorumlular paketlendi

MİT Suriye'de iki sözde sorumluyu paketledi. MİT, PKK/YPG-YPJ'nin sözde Ayn El Arap sorumlusu "Sorhin Çele" kod adlı Vahide Atalay'ı Suriye'de düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. MİT'in öncelikli hedef listesinde bulunan terörist Vahide Atalay, Irak ve Suriye'de örgüt adına eylemsel faaliyetler yürütüyordu. SURİYE'DEN GETİRİLDİ

Terör örgütü PKK/ YPG'nin Suriye'deki kadın yapılanması YPJ içinde önemli bir konumda bulunan Atalay, örgüte katıldığı 2006'dan beri Türk güvenlik güçlerine yönelik birçok eylemsel faaliyette de yer aldı. MİT'in sınır ötesinde PKK'ya karşı düzenlediği başarılı operasyonlar nedeniyle örgüt "hedef şaşırtma" yöntemini uygulamaya başladı. MİT, terör örgütü PKK/ KCK-PYD/YPG sözde sorumlularından İpek Demir'i Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi. "Çavre Gever" kod adlı İpek Demir'i Aynularap'ta düzenlediği operasyonla yakaladı. Türkiye'ye getirilen Demir'in, örgüte 2010'da Hakkari'de katıldığı ve yaklaşık 7 yıl Zap, Hakurk, Avaşin, Sincar bölgelerinde faaliyet yürüttüğü, 2017'de de terör örgütü tarafından Suriye'ye gönderildiği öğrenildi.