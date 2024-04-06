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Haberler Politika Terörle mücadelede tam destek verilmeli

Terörle mücadelede tam destek verilmeli

HABER MERKEZİ
Terörle mücadelede tam destek verilmeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2 gün süren NATO Dışişleri Bakanları toplantısı için Brüksel'deki karargahtaydı. ABD'li mevkidaşı Blinken başta olmak üzere pek çok iki görüşmeler gerçekleştiren Bakan Fidan, muhataplarına Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlılığının altını bir kez daha çizdi.

'GEÇİCİ OLMAMALI'

Bakan Fidan şöyle konuştu: "Özellikle terörle mücadelede NATO üyesi ülkelerin tam ve koşulsuz olarak Türkiye'ye destek vermeleri, terörle mücadelede Türkiye'nin yanında olmaları; özellikle Suriye'de olduğu gibi bazı NATO mensubu ülkelerin 'geçici' maskesiyle de olsa terör örgütleriyle iş birliği yapmaması gerektiğinin altını çizdik. Bunun, son derece NATO ittifakının ruhuna aykırı olduğu konusundaki görüşlerimizi beyan ettik."

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