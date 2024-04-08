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Haberler Politika 3 aylık operasyonla 18 DEAŞ üyesi öldürüldü

3 aylık operasyonla 18 DEAŞ üyesi öldürüldü

HABER MERKEZİ
3 aylık operasyonla 18 DEAŞ üyesi öldürüldü
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Ocak-Mart 2024 arasında Suriye ve Irak'ta düzenlenen 'DEAŞ'ı Yenmek' operasyonunda 18 terör örgütü DEAŞ üyesinin öldürüldüğünü, 63 DEAŞ üyesinin ise gözaltına alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Irak'ta 66 ortak operasyon sonucunda 11 DEAŞ mensubu öldürülmüş ve 36 DEAŞ mensubu gözaltına alınmıştır. Suriye'de ise 28 ortak operasyon sonucunda 7 DEAŞ üyesi öldürüldü ve 27 DEAŞ üyesi gözaltına alındı" denildi. CENTCOM, Suriye ve Irak'ta serbest dolaşan 2 bin 500 DEAŞ üyesinin olduğunu ve bunların takip edilmesinin kritik olduğunu belirtti.
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