“Enflasyon sorununu çözmekte kararlıyız”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. "Aziz milletim, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Mübarek Ramazan Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum" diyerek sözlerine başlayan Başkan Erdoğan, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir ramazan ayını daha geride bırakarak hep birlikte bayrama vasıl olduk. Bayramın, ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum" dedi.

"FİLİSTİN'İN YANINDAYIZ"

Gazze'de yaşananlara da değinen Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Gazze, 7 Ekim'den beri sadece bizim değil, tüm insanlığın kalbinde, tüm insanlığın vicdanında kanayan yara oldu. Savaşta bile dokunulmaması gereken hastanelerin, okulların, kiliselerin, camilerin bilerek bombalandığı bir vahşet sahnesiyle karşı karşıya kaldık. İsrail'in saldırıları sonucu 33 bin Filistinli şehit düşerken, 75 binden fazla kardeşimiz de yaralandı. Hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar niyaz ediyoruz. Bölgeye sevk ettiğimiz toplam 45 bin tonu aşan yardım malzemesiyle Filistin halkının yanında olduğumuzu gösterdik. İnşallah bundan sonra da Gazze'de akan kan duruncaya ve Filistinli kardeşlerimiz 1967 sınırları temelinde özgür Filistin devletine kavuşuncaya kadar desteğimizi sürdüreceğiz."

"EN HASSAS KONUMUZ"

"Ekonomi cephesinde hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadele en hassas olduğumuz konudur" diyen Başkan Erdoğan, "Tüm dünya ile birlikte millet olarak bizim de canımızı yakan bu meseleyi Allah'ın izniyle çözmekte kararlıyız. Uyguladığımız ekonomi programının olumlu etkilerini yılın ikinci yarısından itibaren daha net bir şekilde görebileceğiz. 31 Mart seçimlerinin suhuletle tamamlanmasıyla ortaya çıkan 4 yıllık seçimsiz dönemi bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için kullanacağız" dedi.

"DURMAK DİNLENMEK YOK"

Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin ortak vatanımız, demokrasimizin ortak değerimiz olduğunun bilinciyle inşallah hep birlikte çok çalışacağız, üreteceğiz, emek vereceğiz" diyerek şöyle konuştu: "Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirinceye kadar bize durmak, dinlenmek, soluklanmak yok. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum, bu vesileyle bir kez daha 31 Mart seçimlerinde sandığa giderek iradesine sahip çıkan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Rekabet seviyesi çok yüksek bir seçimden yeni çıkmış aziz milletimizden bayramın manevi iklimini, kırgınlıkları gidermek için fırsata çevirmelerini özellikle istirham ediyorum. Yollara çıkan tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini bekliyorum. Rabbimden Ramazan Bayramı'nın gönüllerimize huzur, ülkemize esenlik, dünyamıza barış getirmesini diliyor, sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum. Bayramınız mübarek olsun."