‘Hiçbiri kurtarıcı isim değil’

İYİ Parti'de sular durulmuyor. Kulislerde adı Genel Başkanlık için geçen Yıldırım Ulupınar, Meral Akşener'in partinin kuruluş fabrika ayarlarını bozarak uyguladığı politikaları ile adeta imha ettiğini belirtti. Ulupınar sert açıklamalarda bulundu. Müsavat Dervişoğlu, Koray Aydın, Günay Kodaz, Tolga Kalın'ın ardından şimdi de Bilge Yılmaz'ın aday olacağını açıklaması sonrası konuşan Ulupınar, "Bu isimler partinin kurtarıcı isimleri değil. İYİ Parti'nin direksiyonuna geçmeye talip olanların siyasi geçmişleri, partinin sağın en uç noktasına doğru savrulmasının hiç de uzak bir ihtimal olmadığını gözler önüne seriyor" dedi.

"GECEKONDU OLDU"

Akşener'in bavulunu toplayıp gittiğini belirten Ulupınar, "İYİ Parti'yi kurarken herkesi ve her kesimi kucaklamak için çıktığımız yolda geldiğimiz nokta, beni yeniden düşünmeye sevk etti. Üzülerek ifade ediyorum ki hayal kırıklığı yaşayan milyonlarca insandan biri de benim. Ne yazık ki İYİ Parti bugün makas değiştirerek siyasetin uç bir noktasına doğru savrulma tehdidiyle baş başa. Kurucusu olmaktan onur duyduğum partimin bulunması gereken yer, kendini siyasetin uç noktalarına hapsetmek olamaz. 40 yıla varan siyasi tecrübemin ışığında, her zaman inandığım bir gerçeğin altını çizmek isterim; Türk siyasetinin ana omurgası, lokomotifi ve yol gösteren deniz feneri her daim 'Merkez Sağ' olmuştur. Rahmetli Adnan Menderes'ten bu yana, Demokrat Parti, Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisi çizgisinde bir siyaset, Anadolu coğrafyasının ana omurgasını oluşturmuştur ve bundan sonra da aynı görevi görmeye devam edecektir. İYİ Parti olarak bu boşluğu doldurabilirdik. Ne yazık ki siyasi geçmişimizin bize miras bıraktığı temellerin üzerine derme çatma bir gecekondu kondurmaktan başka bir şey yapamadık" dedi.