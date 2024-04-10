İYİ Parti tarih olacak mı?

Ramazan Bayramı'nın tüm sevinç ve mutlulukları sizinle olsun. Sizler, bizim için sadece okurumuz değilsiniz, aynı zamanda bir dostsunuz. Bu bayramda da sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler geçirmenizi dilerim.

Rahmetli Turgut Özal'ın Anavatan Partisi ve Süleyman Demirel'in Doğru Yol Partisi'nin doğuş ve batışını görmüş yüzlerce yazısını yazmış bir gazeteciyim.

Yıllar sonra elleri ile kurduğu ve büyük emek verdiği partisi hakkında Meral Akşener seçim öncesi 'Ya tarih yazacağız ya tarih olacağız' demişti. Şimdi Meral Akşener'in hasta yatağındaki İYİ Parti'sinin de tarih olup olmayacağını takip ediyorum.

EVLADINI TERK EDER Mİ?

Yerel seçimlere hür ve müstakil olarak girme kararı aldıktan sonra partide başlayan yaprak dökümü yerel seçimlerden sonra devam ediyor.

Son olarak Bilge Yılmaz Genel Başkan Yardımcılığından istifa etti. Genel başkan adayı oldu.

İzmir Milletvekili Ümit Özlale İYİ Parti'den istifa etti. Parti bir yandan istifalar, diğer yandan seçim yenilgisiyle birlikte paramparça duruma girdi.

İYİ Parti yerel seçimde bozguna uğradı. Meral Akşener seçimli olağanüstü kongre kararı alırken aday olup olmayacağını açıklamamıştı. Aradan bir süre geçtikten sonra bir sürpriz yapıp 'ADAY OLAMAYACAĞIM' dedi.

Meral Akşener, olağanüstü kurultay kararı aldığında en yakınındaki isimlere dahi sürpriz olmuştu. Genel başkanlığa aday olmadığını açıklaması ise ikinci sürpriz oldu.

İYİ Parti tam karıştı. Aday enflasyonu çıktı. Daha da artabilir.

Peki Akşener gerçekten ayrılacak mı?

Dikkat ediniz 'ADAY OLMAYACAĞIM' dedi.

Peki. Parti bölünmesin düşüncesiyle milletvekilleri, il başkanları ve delegenin tamamı ADAY OLARAK TEKLİF

EDERSE, OYBİRLİĞİ İLE

SEÇERSE AKŞENER 'Hayır kabul etmiyorum. Evime çekiliyorum.

Ne haliniz varsa görün' der mi? İşte mesele bu.

İYİ Parti'yi Meral Akşener mücadele ile kurdu. Akşener'in partisi olarak biliniyor.

Kendi elleriyle kurduğu partisinde büyük kriz çıkma ihtimali var. Milletvekilleri dağılma aşamasında.

İYİ Parti içindeki ülkücü milliyetçi kanat parçalanırken Meral hanım bırakıp gider mi? Birbirine çok yakın iki aktör Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu karşı karşıya geldiler.

Sağ kolu olarak bilinen Şenol Sonat, 'Sensiz olmaz. Seni bırakmayız' dedi.

Doğru Yol partisinden kader arkadaşı Tansu Çiller'in bakanlarından Ayfer Yılmaz, 'Bırakmayacağız' diye konuşuyor.

Adaylar çoğaldı. Daha da artacağa benziyor.

İYİ Parti'nin ülkücü milliyetçi kanadının aktörleri Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu, Tolga Akalın aday oldu. Liberal kanattan Bilge Yılmaz aday oldu.

Etkili isimlerden Turhan Çömez, Kürşat Zorlu, Aytun Çıray hazırlanıyor.

Adaylar artacağı benziyor.

İYİ Parti üçe dörde bölünme pozisyonuna yürüyor.

Çare arayan çoğaldı.

Meral Akşener'in Doğru Yol Partisi'nden kader arkadaşı CİHAN PAÇACI, Akşener'i ikna etmeye hazırlandığı da belirtiliyor.

Tablo çarşaf.

İYİ Parti'de keskin bir genel başkanlık yarışı yaşanırsa parti ikiye, üçe bölünebilir.

Milliyetçi bir isim kazanırsa, az sayıda kalan merkez sağcıların partiden kopma ihtimali yüksek.

Bu geçmişte DYP'de ve ANAP'ta yaşandı. Meral Akşener de bizzat yaşadı.

Tansu Çiller kazanınca Demirel'e yakın olanlar DYP'den ayrılıp şemsiye partisi DTP'yi kurdu. ANAP'ta Mesut Yılmaz kazanınca, Özal'a yakın olan muhafazakârlar partiden koptu.

Peki Meral Akşener, 'Parti parçalanıyor' denilerek oybirliği ile aday gösterilirse NE YAPACAK?

Kendi eliyle kurduğu paramparça bir tablo karşısında MERAL AKŞENER partisini TERK EDER Mİ?