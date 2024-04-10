Kılıçdaroğlu ve Dündar birbirine girdi

"ANDIÇLARIN UĞUR'U"

Gazeteci Uğur Dündar'ın, CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı nedeniyle genel seçimlerde Türk toplumunun büyük fırsat kaçırdığını söylemesi üzerine başlayan polemik sürüyor. Sosyal medya hesabından "Uğur Dündar'a açık mektubumdur" başlığıyla paylaşım yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Dündar için "Sağdan soldan vatan evlatlarının idamlarıyla sonuçlanan 68 kuşağı fırtınasında gemisine dalga vurmamış Uğur Dündar, 1980 darbesinin 'Bizim Uğur'u, TRT Genel Müdürü... Bizim kuşağın onur abidelerinden Tarık Akan'ın yumruklaştığı, mücadeleci gençlik işkencelerden geçerken ayağına taş değmemiş, nezaket ziyaretlerinin müdavimi Uğur Dündar..." şeklinde ağır ifadeler kullanmıştı. Kılıçdaroğlu Dündar'ın haberciliğini de 28 Şubat sürecinin altyapısında emeği olan, "İnadına mini etek, inadına dekolte" sloganlarına katkı sunan Uğur Dündar... Sağlık skandalı haberi adı altında 'Tesettür Faciası' başlığıyla, toplumdaki kutuplaşmanın ekmeğini yiyen, fildişi kulelerin tepesindeki konforlu alanını inşa edebilmek için büyük 'fedakarlıklar' yapan, andıçların Uğur Dündar'ı..." sözleriyle eleştirmişti.

"SİZ TARİH OLDUNUZ"

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı sonrası Uğur Dündar'dan da sert bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu'nun kaba üslubuna dikkat çeken Dündar, şunları kaydetti: Yerel seçim sonuçlarının, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde kendi adaylığınızı dayatmak yerine, İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ı aday gösterseydiniz onların seçimi rahatlıkla kazanabileceğini gösterdiğini belirttim. Hırçınlığınızı anlıyorum. Zira siz Tayyip Erdoğan'a karşı girdiğiniz tüm seçimleri kaybetmiş ve CHP'nin oy oranını yüzde 25'e sabitlemiş olmanıza karşın, Özgür Özel Genel Başkan olarak katıldığı ilk seçimde partisini birinci yaptı. Yani sizin gitmenizle başlayan değişim, zafer kazandı. Ayrıca keşke bana karşı yaptığınız sert çıkışı, yıllarca yenildiğiniz AK Parti iktidarına karşı gösterebilseydiniz. Yapmanız gereken bana yalan ve iftiralarla saldırmak değil, 'Ben neden daha önce çekilip CHP'nin önünü açmadım' diye sormak olmalıydı. Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettiren makosenli genel başkan olarak tarih oldunuz."