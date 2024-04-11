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Haberler Politika Bayraklı’da ilk meclis ambulansla açıldı

Bayraklı’da ilk meclis ambulansla açıldı

HABER MERKEZİ
Bayraklı’da ilk meclis ambulansla açıldı
Bayraklı Belediye Meclisi, 31 Mart seçimleri sonrası Belediye Başkanı İrfan Önal başkanlığında ilk oturumunu gerçekleştirdi. Komisyon üyelerinin belirlendiği oturumda CHP'li Meclis Üyesi Mehmet Cengiz Sarıoğlu rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Bayraklı Belediyesi 31 Mart seçimleri sonrası ilk oturumunu gerçekleştirdi. Belediye Başkanı İrfan Önal başkanlığında gerçekleştirilen oturumun gündeminde ise komisyon üyelerinin seçimi yer aldı. CHP Grup Başkanvekili Özlem Avcı olurken, AK Parti Grup Başkanvekili ise Emre Demir oldu.
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