Fahiş fiyata ağır yaptırım yasası Meclis’e geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hafta boyunca 23 Nisan etkinlerine ilişkin kutlamalar yapılacak. Salı günü ise, Genel Kurul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel oturum gerçekleştirilecek. Özel gündemli oturuma Numan Kurtulmuş başkanlık edecek.

20 MADDELİK TASARI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek "23 Nisan Özel Oturumu"nda, Kurtulmuş ve Meclis'te temsil edilen siyasi partilerin genel başkanları oturumda 10'ar dakikalık konuşma yapacak. Akşam ise 23 Nisan resepsiyonu gerçekleştirilecek. Meclis gündemine gelmesi beklenen önemli yasa teklifleri de var. Onlardan biri Ticaret Kanunu'nda yapılacak düzenleme olacak. Yaklaşık 20 maddeden oluşması öngörülen teklifte, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere verilen idari para cezalarının artırılmasına ilişkin düzenleme de yer alacak.

KAPATMA CEZASI

Ayrıca işletmelere kapatma yaptırımı getirilmesi de Meclis'teki görüşmeler sırasında tartışılacak. Bu hafta Meclis Başkanlığına sunulması planlanan diğer teklif, Milli Savunma Bakanlığının teşkilat yapısındaki değişiklikler içeriyor. Meclis Genel Kurulu'nda Çarşamba günü ise, enerji alanındaki yasa teklifinin görüşmelerine başlanacak. Teklif, yerli üretim ve ithal doğal gazın Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilmesini içeriyor.