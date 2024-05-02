Dervişoğlu, Akşener’den görevi devraldı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, parti genel merkezinde Meral Akşener'den görevi devraldı. Dervişoğlu, "Sadece koltuğu devralmıyorum. Bir ülküyü, hedefi ve idealler demetini teslim alıyorum. Adeta onu da bir bayrak gibi teslim alıyorum. O bayrağı daha yükseklere arkadaşlarımla birlikte taşımanın, kutlu hedeflere götürmenin sözünü veriyorum" dedi.

İYİ Parti'nin 5'inci Olağanüstü Kurultayı'nda 'Genel Başkan' seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu, Meral Akşener, genel merkez girişinde karşıladı. Akşener ve Dervişoğlu, partililerin yoğun ilgisiyle makam odasına çıktı. Makam odasında partililerin alkışlarıyla gerçekleşen devir teslim töreninde Dervişoğlu, Akşener'e çiçek takdim etti. Akşener ise, "Ben çok mutluyum. Sayın Genel Başkanımız söyledi; o bayrak hepimizin emeği, teri olan bir bayrak. Onu, benden boyu uzun zaten dolayısıyla daha yükseğe çıkaracak" diye konuştu.