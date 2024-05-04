Tarihi buluşmanın siyasetin geleceğine yansımaları

BÜLENT ERANDAÇ

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptıkları görüşmeye ilişkin, "Olumlu bir gelişme oldu. Bundan önceki süreçlerde maalesef bu tür adımlar atılmıyordu. Ve bu adımın atılmasıyla, siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Ben de Özgür Bey'e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim. Türkiye'nin, Türk siyasetinin buna ihtiyacı var.

Ve ilk fırsatta da bu ziyareti gerçekleştirerek, Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum. Bu adımı da atacağız" dedi.

2 MAYIS 2024'ÜN ANLAM VE ÖNEMİ

Siyasi tarihimizde bazı günlerin anlam ve önemi diğer günlere nazaran daha özelliklidir. Derin yansımaları geleceği etkiler, etkileri denizdeki dalgalar gibi, sahillere ulaşır.

Başkan Erdoğan ile Ana Muhalefet Partisi'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel'in buluşması, sadece Türkiye'nin değil dünya medyasının da dikkatle takip ettiği 2 MAYIS GÜNÜ Türk siyaseti açısından farklı bir gün, tarihi bir kavşak olarak tarih sayfalarında yer alacaktır.

Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinden sonra izlediği başarılı görünen yeni politik retorik ve tavırlarını değiştirmezse, yani polemikçi -kavgacı tavırlarına bir daha dönmezse, Türk siyasetinde bir LİDER OLMA şansı bulacaktır.

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun desteği ile GENEL BAŞKAN seçildi.

EŞBAŞKANLIK ortaya çıkmıştı. 31 Mart sonrası, ÖZGÜR ÖZEL, GERÇEK GENEL BAŞKAN OLMA TAHKİMATI YAPIYOR.

İYİ GİDİYOR.

YERLİ VE MİLLİ

Dünyanın en tecrübeli 4 liderinden birisi olan Başkan Erdoğan, bir siyaset ustası.

Siyaseti yakından takip eden DUAYENLERE göre, 'Erdoğan'la devam ettireceği OLUMLU İLİŞKİLER kendisinin LİDER OLMA şansını artıracak.' Özellikle, 'DIŞTA DEVLET İÇİN İÇTE MİLLET İÇİN SİYASET yapacağız' sözleri, gelecek için çok hayati şifrelere sahip.

Türkiye 21 yüzyılın yıldızı olacak. Yeni dünya düzeninin KİLİT ÜLKESİ. Küresel güçlerin gözünü diktiği Türkiye bugün, BİR BARIŞ ADASI. Etrafımızda kan var, gözyaşı var, savaş var.

Çok kritik dış dinamikler gündeme girerken, Özgür Özel'in bir Siyaset Ustası - Tecrübeli Lider Başkan Erdoğan'la devam ettireceği olumlu ilişkiler, içten dışa, bölgeselden küresele Türkiye için, büyük Türk Milleti için hayati parametreler içermektedir.

Başkan Erdoğan - Özgür Özel'in, AK Parti ile CHP'nin yeni dönem ilişkilerinin TÜRK SİYASETİNE YANSIMALARINDAN BİRİSİ YERLİ - MİLLİ MUHALEFET inşası için tarihi bir virajın geçilmesine yol açacaktır.

Özgür Özel değişmezse, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu tarafından tökezletilmezse, CHP'NİN YERLİ - MİLLİ MUHALEFET oluşumu, Türkiye Cumhuriyeti'nin DEMOKRASI ile TAÇLANMASINA YOL AÇACAKTIR.

Sadece Kılıçdaroğlu'nun yıllarca sürdüdüğü SARAYI YIKMA, BAŞKANLIK MODELİNE SALDIRMA, TEK ADAM KAVGALARINDAN aziz milletimiz çok rahatsızdı.

Ne yazık ki, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin BEKASI için Irak'ta, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Azerbaycan'da yaptığı DEVLET HAMLELERİNE karşı çıkışları, HDP - DEM'İN peşine takılarak TBMM'DE HAYIR deyişleri, gerçekten azız milletimizi tedirgin ediyordu.

Evet. Özgür Özel, CHP'yi değiştırecek hamlelere başladı. CHP'yi, toplumun değerlerine saygılı ve farklı toplumsal kesimlerin taleplerini merkeze alan, DIŞ POLİTİKADA DEVLET, iç politikada MILLET yolunda yürümesi, MİLLİ - YERLİ MUHALEFET boşluğunu kapma ümidini yarattı.

"15 TEMMUZ TİYATRO DEĞİL"

Erdoğan - Özel görüşmesinde 15 Temmuz darbe girişimi de gündeme geldi.

Özel o gece kendisinin de TBMM'de bulunan vekiller arasında olduğunu hatırlattı ve 15 Temmuz'un tiyatro olduğu iddialarına itibar etmediğini ifade etti.

ERDOĞAN'DAN ÖZEL'E 15 TEMMUZ TEŞEKKÜRÜ... Bu noktada AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, "Özgür Bey o gecenin gazisidir, Meclis'te bizimleydi" dedi ve Erdoğan Özel'e teşekkür etti. Evet. Başkan Erdoğan'la buluşmasında, ABD aparatı FETÖ'nün 15 TEMMUZ darbe teşebbüsüne, 'TİYATRO DEĞİL' diyen Özgür Özel'in, Türk siyasetine vurulmak istenen bir kara lekeyi kaldırması tarihin BEYAZ SAYFALARINA YAZILACAKTIR.

SONUÇ

ÖZGÜR ÖZEL PARLIYOR, CHP KANATLARI SARSILIYOR.

ÖZGÜR Özel, GERÇEK GENEL BAŞKAN OLMA yolunda emin adımlarla yürüyor. Özel'in yürüyüşünden CHP içindeki kanatların sarsıldığını duymaktayız. EKREM İmamoğlu'nun CHP teşkilatlarında ağırlığı var. 31 Mart akşamına kadar, esas lider gibi görünüyordu. 31 Mart sonrası MAKUL VE MANTIKLI, 'DIŞTA DEVLET İÇTE MİLLET' diyerek yürüyen Özgür Özel, İmamoğlu'nun ağırlığını törpülemeye başladı. EKREM İmamoğlu'nun, Parti Meclisi'nde ve MYK'nın etkin isimleri üzerinde etkisi biliniyor. İmamoğlu'nu gölgemelemeye başlaması, vesayeti altından çıkması en büyük handıkabı olacak. KILIÇDAROĞLU kanatları da çok hazırlandılar ama 31 Mart'ta umdukları sonuç çıkmayınca şaşırdılar. KILIÇDAROĞLU'NUN Özgür Özel'i sabote etme çıkışları da etki etmedi, sonuç alamadı. ÖZGÜR Özel, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu kanatları arasındaki köprüden geçiyor. INŞALLAH, Özgür Özel, CHP'Yİ MİLLİ - YERLİ MUHALEFET YAPABİLİRSE, HEM TÜRK MİLLETİ KAZANACAK, HEM DE TÜRKİYE YÜZYILI YÜRÜYÜŞÜ BİR BAŞKA GÜZEL TEMPOLU OLACAK.