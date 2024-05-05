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Haberler Politika Özel’den Kılıçdaroğlu’na serzeniş: Yumuşama sürecine engel olunmamalı

Özel’den Kılıçdaroğlu’na serzeniş: Yumuşama sürecine engel olunmamalı

HABER MERKEZİ
Özel’den Kılıçdaroğlu’na serzeniş: Yumuşama sürecine engel olunmamalı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu, Ahlatlıbel'deki akşam yemeğinde bir araya gelerek 2,5 saat görüştü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yürütülen müzakerelere tepki gösteren Kılıçdaroğlu'na serzenişini dile getiren Özel'in, "Siyasette yumuşama sürecine daha fazla engel çıkarılmaması" yönünde konuşma yaptığı bildirildi. Erdoğan ile görüşme öncesi, gündem maddelerini belirleme sürecinde en son Kılıçdaroğlu'nu arayarak görüşünü alan Özgür Özel, bu tavırla da tepkisini gözler önüne sermişti.
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