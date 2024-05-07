İYİ Parti yol ayrımında

İYİ Parti'de yaşanan istifalar sonrası partiden ayrılan isimlerin yol haritası merak konusu oldu. İstifacılar arasında yeni bir parti kurulması tartışmaları yaşanırken Cumhuriyet Halk Partisi ile yakın temas da bulunuyor. İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu'nun İYİ Parti'nin yeni genel başkanı olması sonrası 'İYİ Parti MHP'lileşiyor' eleştirileri gelmiş ve istifalar başlamıştı. Edinilen bilgilere göre yeni haftada İzmir'de en az 6 ilçenin daha istifa edeceği iddia edildi. CHP ile temas halinde olan istifacıların, CHP'nin 'merkez siyasete yaklaşması' şartı ile rozetlerini takacakları belirtiliyor.