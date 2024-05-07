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Haberler Politika MHP lideri Devlet Bahçeli ile CHP lideri Özgür Özel arasında kritik görüşme

MHP lideri Devlet Bahçeli ile CHP lideri Özgür Özel arasında kritik görüşme

Son dakika... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de bir araya geldi. İki lider arasında 12:00'de başlayan görüşme sona erdi. 45 dakika süren görüşmenin ana gündem maddesinin yeni anayasa çalışmaları olduğu biliniyor.

HABER MERKEZİ
MHP lideri Devlet Bahçeli ile CHP lideri Özgür Özel arasında kritik görüşme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de saat 12.00'de bir araya geldi. İki lider arasındaki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

"SİYASET KAVGA ARENASI DEĞİLDİR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında yaptığı konuşmada, siyasetin kavga arenası olmadığını belirterek, "Kutuplaşmak yerine kucaklaşmak lazım. Kapımıza değil de kalbimize vuranı buyur ederiz. Siyasette köprü yerine duvar inşa edersek yanlışa düşeriz. Siyaset kavga arenası değildir. Türkiye'nin yükseliş dönemine herkes eşlik etmelidir." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

CHP lideri Özgür Özel, 2 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü. Başkan Erdoğan Özgür Özel'in ziyareti için 'siyaset yumuşama dönemine girdi' mesajı vermişti.

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