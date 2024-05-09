Macun bir kez tüpten çıktı Özgür bey

Siyasette meşhur bir söz var:

"Seçimler diş macunu gibidir, bir kere tüpten çıkarsa bir daha geri girmez içeri!" Seçimlerin erken yapılacağına dair bir söylenti yayılmaya başladığında artık o seçim asla zamanında yapılmaz, mutlaka erken yapılır anlamına geliyor bu yakıştırma...

CHP'de "Cumhurbaşkanlığı adaylığı' konusu, macunun tüpten çıkması gibi, öyle tartışılmaya başladı ki, CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel kıvranmaya başladı. 31 Mart Yerel Seçimleri bitmiş, Belediye Başkanlarının bir kısmı henüz mazbatasını bile almamış, sonuçlar hararetle tartışılıyor, ortaya çıkan sonuçlardan her partinin ders alması gereken bir durum var, aradan beş gün geçmiş, Özgür Özel zafer sarhoşluğuyla 2028'te yapılacak olan cumhurbaşkanlığı tartışmasını başlattı.

PARTİNİN İÇİNİ KARIŞTIRDI

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda yaptığı manidar açıklama ile siyaseti alevlendirdi.

Rakiplerine gol atacağını sanırken, CHP'nin içini karıştırdı.

Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki bir soruya, zamansız bir şekilde yeni bir format attı. "Şu anda takımda (CHP) iki forvet var... Biri Mansur Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu...

Ama birçok yeni figür de parlıyor. Bu isimlerden en iyi takımı kurmak önemli. Maçın son dakikasında bir penaltı kazanıldığında, teknik direktör 'bırakın ben atacağım' demez... En formda oyuncusuna attırır" dedi. Bu açıklamanın her satırı bir mesaj içeriyordu. Ekrem İmamoğlu'na mesaj: "Sen tek forvet değilsin.

Takımda iki forvet var; biri sen, diğeri Mansur Yavaş." Böylece Ekrem İmamoğlu'nu, Mansur Yavaş'la dengelemiş oldu. Mansur Yavaş'a mesaj: "Seni bu yarışın dışında tutmuyorum, formunu korursan, seni de değerlendirebilirim" şeklinde oldu.

İLGİNÇ AÇIKLAMALAR

Özgür Özel aklınca Ekrem İmamoğlu'na karşı Mansur Yavaş kartını masaya sürerken, Başkan Erdoğan'la da görüşerek Genel Başkanlığını tahkim etme niyetinde.

CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması büyüdü.

Özgür Özel'ın adamı CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır öyle bir açıklama yaptı ki evlere şenlik: "Ben Erdoğan'ın yerinde olsam Özgür Özel ile yarışmak istemem." Ardından Mustafa Sarıgül, "ÖZGÜR ÖZEL GELIYOR.CUMHURBAŞKANI ADAYI OLUR" deyince tansiyonlar yükseldi. Özgür Özel, meseleyi kapatmaya yönelik laflar etmek zorunda kaldı. Kıvranıyor.

PENALTICILAR lafları, 2028'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik Özgür Özel'in yapabileceği en büyük acemilikti, hataydı. Zafer sarhoşluğuyla Cumhurbaşkanlığı tartışmasını zamansız başlattı. AK Parti'ye laf sokmaya çalışırken, kendi etti kendi buldu.

ACEMİCE BAŞINA İŞ AÇTI

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda erken başlattığı tartışmalara, son noktayı koymaya çalışırken yine tuhaf sözler sarf etti: "CHP'de her şey çok iyi giderken eski bir hastalığı nüksettirmeye çalışıyorlar. Zaten biz geçen sefer o hastalıktan dolayı kaybettik, erken aday tartışması ve sürekli aday tartışması.

Zamanı mı şimdi? Eski bir hastalığı terk etmek için kestim attım.

CHP'nin Genel Başkanı olarak kendi adaylığımı dayatmak, CHP'nin tarihi bir fırsatı kaçırmasını sağlamak, CHP'nin birilerinin tükenmekte olan iktidarına tekrar fırsat vermek gibi bir hata yapmayacağımdan herkes emin olsun. Günü gelince bakacağız.

Anket yaparız, üyeye sorarız, her şeyi yaparız ve çok demokratik bir şekilde en doğru adayı belirleriz.

O yüzden eski bir hastalığı terk etmek için kestim attım." Tartışmaları başlatan Özgür Özel, acemiliği başına iş açınca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile karşı karşıya getirilmeye çalışılması yorumuna sporcu kimliğiyle cevap vermesi de bir tuhaflık: "Ekrem Bey ile Mansur Bey'i veya Ekrem Bey ile beni karşı karşıya tutmaya çalışıyorlar. Ben ortaokul, lise, üniversite, hentbol takım kaptanıyım.

Altı numara oynarım, orta oyun kurucuyum. Yani takımı doğru sevk eden, yönlendiren.

Hatta kendimi bir takımın oyuncusu değil, teknik direktör olarak görüyorum. Bu konuda anketler birilerini yukarıda gösteriyorken kendin aday olamazsın. O yüzden ben bugün bu tartışma bitsin diye konuştum."

KRİTİK SİVAS KURULTAYI

Özgür Özel, yaptığı garip açıklamaları sürdürdü: "Sağ açık Mansur Yavaş, sol açık Ekrem İmamoğlu, 'Aman birbirinize pas atmayın' denir mi?" Teknik direktör olarak şimdi takımda benim bir sağ açığım var, bir sol açığım var. Sağ açık Mansur Yavaş, sol açık Ekrem İmamoğlu.

Yarın bakarsın orta sahadan çok kabiliyetli biri daha gelir, bambaşka şeyler olur. Bilemezsin. En büyük hastalık takımın içindeki çekişmelerdir. Rakibin yapamadığını, takım içindeki çekişme yapabilir." Eylül ayının 5'inde Sivas'ta Tüzük Kurultayı toplanacak, 8 Eylül'e kadar CHP'nin yeni tüzüğü üzerinde tartışmalar olacak. 9 Eylül'de CHP'nin kuruluş töreni Sivas'ta gerçekleşecek.

Ardından, CHP'nin yeni programı redakte edilecek.

(6 OK'UN KADERİ BELLİ OLACAK MI?)

Bilindiği gibi, Genel Başkanlık seçimine giderken, Özgür Özel, 'Adaylar ön seçim ile belirlenecek' diye net ve açık konuşmuştu.

NE OLDU? Genel Başkan olduktan sonra, yerel seçimlere gidilirken, Özgür Özel çark etti.

Ön seçim yapmak için zaman müsait görünmesine rağmen, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kendi adamlarını, Özgür Özel de kendi adamlarını aday belirleme sevdasına düştüler. Adaylar konusunda çok problem yaşadılar ama seçim sonucundaki başarı iç kavgaları örttü. Sivas Tüzük Kurultayı'nda aday belirleme maddesine, Cumhurbaşkanlığı adayı belirleme kriterleri eklenecek mi, eklenmeyecek mi?

SONUÇ

Gerçekten bir tuhaf Özgür Özel.

Kendi kurduğu tuzağa kendisinin düşme tehlikesini görünce, ne yapacağını şaşırdı mı? Anlamlı bir deyimimiz daha var:

ERKEN ÖTEN HOROZUN BAŞINI KESERLER. Acaba, Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı çarpıştıran açıklamalarının, ÖZGÜR ÖZEL'IN GERÇEK GENEL BAŞKAN OLMASINI ENGELLEMESİ VE EKREM İMAMOĞLU'NUN KENDİSİ HAKKINDA PEK DE İYİ ŞEYLER DÜŞÜNMEDİĞİNİ GÖRMÜŞ OLABİLİR Mİ? TÜZÜK KURULTAYI, CHP'NİN YENİ PROGRAMI üzerinde yapılacak tartışmaların da nihayetinde OLAĞANÜSTÜ KURULTAY ŞİMŞEKLERİNİ ÇAKAR MI? Bu sorular akıllarda dolaşıyor. ÖZGÜR BEY'İN KESTİM ATTIM DEMESİYLE CHP'DE CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIK SAVAŞI ARTIK BİTMEZ. ÇÜNKÜ, MACUN TÜPTEN ÇIKTI. BİR DAHA İÇERİ GİRMEZ...