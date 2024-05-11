İngiltere, Türk Donanmasını (Neden) takip ediyor...

BÜLENT ERANDAÇ

Tarih: 28 EKİM 2023.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla Türk donanması, İstanbul Boğazı'nda 100 gemi ile tarihinin en büyük resmi geçidini gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genel Kurmay - Kuvvet komutanlarını selamlayarak geçen Türk Donanmasını, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu TCG Anadolu, Milli ve Yerlı Uçak Gemisinden sevk ve idare etti.

GURUR VERİCİ

'100'üncü Yılda 100 Gemi' adı verilen resmi geçide, TCG Anadolu, TCG Nusret'nin yanı sıra 11 fırkateyn, 10 denizaltı, 4 korvet, 4 karakol gemisi, 17 hücum bot, 8 mayın avlama gemisi, 5 akaryakıt gemisi, 6 amfibi çıkarma gemisi, 10 tank çıkarma gemisi, 18 yardımcı sınıf gemi ile 4 atak botu katıldı. Gurur verici bir gündü. Geçidi, Dünyanın çeşitli ülkelerinin medyasında yer aldı. Donanmaları ile tanınan İngiltere medyasının özellikle ilgilenmesi, TÜRK DONANMASININ MÜTHİŞ GELİŞMESİNİ konu eden analizlere yer vermesi dikkatleri çekmişti. Geçen ay da, Türk Donanmasının SOMALİ'DE BAYRAK DALGALANDIRMASINI YİNE İNGİLİZ BBC dikkat çekici bir analize konu etti. BBC deyip geçmeyin. Derin İngiltere'nin dünya siyasetine yön vermekte kullandığı bir büyük medya grubudur. BBC ANALİZİ: 'Somali, Türkiye için neden stratejik önemde bir ülke?' başlığını taşıyor. Birlikte okuyalım. İlk Türk savaş gemisinin Somali kıyılarına varması, iki ülke arasında on yıl sürecek yeni savunma anlaşmasının sembolik bir göstergesi olmanın ötesinde de bir anlam taşıyor.

JEOPOLİTİK ÖNEMİ VAR

Bu görüntü, Türkiye'nin ülkede 10 yıl öncesine uzanan ve giderek artan ilgisine de işaret ediyor. Savaş gemisi limana yanaştığında, Türkiye'nin Somali Büyükelçisi Alper Aktaş, "Bu Somali ile dostluğumuzun, kardeşliğimizin ve paylaştığımız ortak vizyonun ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor" mesajını verdi. Türkiye, Somali ile Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması'nı 8 Şubat'ta imzalamış, 23 Nisan'da da ilk Türk savaş gemisi başkent Mogadişu'ya ulaştı. Somali jeopolitik açıdan Afrika Boynuzu'ndaki coğrafi konumu oldukça önemli. Denizcilik konusunda dev kuruluş Lloyd's List'e göre, küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturan, yılda 1 trilyon doları aşan mal Aden Körfezi'nden, Somali'nin kıyı şeridi boyunca uzanarak Süveyş Kanalı'ndan geçiyor. Bu da Mogadişu'nun dünyanın stratejik açıdan en önemli bölgelerinden birinde yer aldığı anlamına geliyor.

ANLAŞMA İMZALANDI

Şubat ayında Mogadişu ve Ankara arasında imzalanan savunma anlaşması ikili ilişkileri ve bölgenin istikrarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Türkiye, Somali'nin deniz sınırlarını korsanlığa karşı korumasına ve karada terörle mücadele etmesine yardımcı olacak. Mart ayında iki ülke, Somali'nin kıyı şeridi boyunca açık denizde petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde bulunmalarını sağlayacak bir başka anlaşma daha imzaladı. Gözlemciler, 'Türkiye'nin Somali ile ilişkisinin daha büyük bir planın parçası olduğunu ve Ankara'nın komşuları dışında jeopolitik alanda rol oynamayı hedeflediğini' söylüyor.

BURSLAR SAĞLADI

Türkiye 2017'de Mogadişu'da Somali ordusu ve polisine eğitim veren en büyük denizaşırı askeri üssünü açtı. Ankara ayrıca yıllar içinde okullar, hastaneler ve altyapı inşa etti ve Somalililerin Türkiye'de eğitim görmeleri için burslar sağladı. Afrika Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı olan Timothy Walker, Somali-Türkiye savunma anlaşmasını Somali'nin egemenliğinin egemenliğini korumaya yardımcı bir anlaşma olarak değerlendiriyor. Cumhurbaşkanı Mahmud, Somali donanmasının Türk halkının desteğiyle ülke sularının kontrolünü tamamen ele geçirmesinin uzun sürmeyeceğini söyledi.

KİLİT ROLDE

Ankara'nın Kızıldeniz bölgesinde kilit bir rol oynamak istemesi nedeniyle Türkiye ile Somali arasındaki ilişkiler hızla gelişiyor. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'de yürüttüğü diplomaside Afrika ülkelerinin desteğinin gelişmesine de yardımcı olduğu anlaşılıyor.

SONUÇ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Donanmasını müthiş geliştirirken, yerli ve milli imkanlarla bugün İKİNCİ UÇAK GEMİSİ (TRAKYA isimli) yapılırken, TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL GÜÇ KONUMUNU TAHKİM ediyorlar. TÜRK donanmasının çeşitli gemilerini Afrika, Asya, Japonya'ya gönderilerek TÜRK BAYRAĞININ DALGALANMASI'na vesile olunmasının, İngilizler tarafından analizlere konu olması önemli. EVET. Türk Donanması'nın gelişimi, yakın coğrafyaya etkisini yirminci yüzyılda güçlü donanmaları ile dünyaya şekil veren, emperyal planlarını uygulayan İngiltere tarafından dikkatle takip ediliyor. BELLİ Kİ, CHATAM HOUSE MERCEKLERİ TÜRKİYE ÜZERİNDE.

EVET. TÜRK DONANMASI, MAVİ VATAN STRATEJİSİ İLE KÜRESEL OYUNLARI BOZUYOR.

AKDENİZ - ADALAR DENİZ (EGE) - KARADENİZ'DE TÜRKİYE'SİZ OYUN KURAMAYACAKLAR.